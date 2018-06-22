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الصحة: 44 مصابا باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات بفرح في أسيوط

الجمعة 22/يونيو/2018 - 09:03 م
الصحة: 44 مصابا باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات بفرح في أسيوط
أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، إصابة 44 مواطنا باشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات عبارة عن (خضار، ولحم، وأرز)، فى إحدى الأفراح، بقرية جزيرة الأكراد، مركز الفتح، محافظة أسيوط.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ 15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وأنه تم نقل 3 حالات عن طريق الأهالي إلى مستشفى جامعة أسيوط وتم إسعافهم وخرجوا خروج تحسن، فيما تم إسعاف 3 آخرين عن طريق سيارات الإسعاف بموقع الحادث وغادروا، بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضافت الوزارة أن مستشفى الإيمان العام استقبلت 38 حالة، وأن أعراضهم تراوحت مابين الأم بالبطن، ومغص، وقئ، وحالتهم مستقرة ويخضعون للعلاج والرعاية اللازمة، ومن المنتظر خروجهم خلال الساعات القليلة القادمة.

ولفتت إلى أنه تم على الفور تكليف مفتشي إدارة المراقبة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وسحب عينات من الوجبات وإرسالها لمعامل التحاليل، كما تم التحفظ على باقى الوجبات.

المزيد عن: وزارة الصحة والسكان لحم رز خضار جامعة اسيوط تسمم غذائي
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