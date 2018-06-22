ردًا على ترامب.. روسيا تدرس فرض رسوم على السيارات الأمريكية

أعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أورشكين، ان روسيا تدرس فرض رسوم إضافية على واردات السيارات من الولايات المتحدة، رداً على الإجراءات الأمريكية.





بلغت واردات السيارات الخفيفة وغيرها من المركبات الآلية المخصصة لنقل الأشخاص من الولايات المتحدة إلى روسيا — وزارة التنمية الاقتصادية — في يناير وأبريل 287.5 مليون دولار ( 7.6 % من إجمالي الواردات من الولايات المتحدة )، فيما بلغت خلال عام 2017، 837.2 مليون دولار.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع قانونا ينص على فرض واشنطن رسوم استيراد على الصلب والألومنيوم، بنسبة تبلغ 25% و10% على التوالي، من أوروبا وكندا والمكسيك وبلدان أخرى، باستثناء الأرجنتين.