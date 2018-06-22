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تعرف علي أكثر لاعبي أمريكا اللاتينية تسجيلاً للأهداف الدولية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:52 م
تعرف علي أكثر لاعبي أمريكا اللاتينية تسجيلاً للأهداف الدولية
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عمر عبد العزيز
 

مازالت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا مستمرة، وقد نجح منتخب منتخب السيليساو عصر اليوم في التغلب على كوستاريكا بهدفين نظيفين بأقدام نيمار وكوتينيو في الدقائق الأخيرة.


ورفع نيمار -بهدفه في مرمي كوستاريكا- رصيده الشخصي من الأهداف الدولية بجانب نجوم القارة اللاتينية، وقد جاءت قائمة الهدافين بهذه القارة كالتالي :


77 | بيليه.
64 | ليونيل ميسي.
62 | رونالدو.
56 | نيمار.
55 | روماريو. 
54 | غابرييل باتيستوتا. 
52 | لويس سواريز.

المزيد عن: نيمار ميسي كأس العالم بيليه القارة الان
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