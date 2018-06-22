تعرف علي أكثر لاعبي أمريكا اللاتينية تسجيلاً للأهداف الدولية

مازالت منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا مستمرة، وقد نجح منتخب منتخب السيليساو عصر اليوم في التغلب على كوستاريكا بهدفين نظيفين بأقدام نيمار وكوتينيو في الدقائق الأخيرة.





ورفع نيمار -بهدفه في مرمي كوستاريكا- رصيده الشخصي من الأهداف الدولية بجانب نجوم القارة اللاتينية، وقد جاءت قائمة الهدافين بهذه القارة كالتالي :



