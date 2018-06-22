225 مليون دولار حصيلة طرح أولي لأكبر شركة لحفارات المياه الضحلة في العالم

قالت شيلف دريلينج لمقاولات حفارات المياه الضحلة، اليوم الجمعة، إنها جمعت حوالي 225 مليون دولار عن طريق إصدار أسهم جديدة بسعر 65.35 كرونة نرويجية (8.09 دولار) للسهم لتصبح أحدث شركة للحفر يتم إدراجها في أوسلو لجمع رأسمال.





يأتي الطرح العام الأولي للشركة التي مقرها دبي بعد أن ألغت خططا للإدراج في لندن عندما بدأ تدهور سوق النفط.





وشهد الطلب على حفارات المياه الضحلة نموا مطردا على مدى 2017 بعد أن بلغ القاع في نهاية 2016. ويبلغ سعر خام برنت نحو 74 دولارا للبرميل حاليا ارتفاعا من 27 دولارا في يناير كانون الثاني 2016.





وقالت الشركة إن حوالي 28.1 مليون سهم جديد تمثل نحو 25 بالمئة من إجمالي أسهم شيلف دريلينج العادية قد أُصدرت عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي البالغ ثمانية إلى تسعة دولارات مما يشير إلى قيمة سوقية عند حوالي 7.3 مليار كرونة (903.4 مليون دولار).





شيلف أكبر شركة حفر في المياه الضحلة في العالم من حيث حجم الأسطول وتتنافس مع شركات مثل إنسكو وروان وسي-دريل وبور دريلينج.





كانت بور، المدعومة من شلومبرجر أكبر شركة للخدمات النفطية في العالم، قد أُدرجت في بورصة أوسلو العام الماضي حيث جمعت نحو 650 مليون دولار.





ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شيلف دريلينج في بورصة أوسلو في 25 يونيو حزيران.