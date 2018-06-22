بث حي LiveHD7 تابع لايف بث مباشر| مباراة سويسرا وصربيا مباشر الاسطورة

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يلا شوت مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا بث مباشر ماتش صربيا وسويسرا 22-6-2018 كأس العالم 2018، بث حي صربيا وسويسرا كورة اون لاين مشاهدة مباراة صربيا وسويسرا من خلال البث المباشر يوم الجمعة ضمن مباريات المجموعة الخامسة لكأس العالم روسيا 2018 متاحة حصرياً عبر قنوات beIN.