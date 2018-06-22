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عبدالمعطي: تطبيق قانون حماية المستهلك فور تصديق الرئيس.. وعدد العاملين بالجهاز غير كاف

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:51 م
عبدالمعطي: تطبيق قانون حماية المستهلك فور تصديق الرئيس.. وعدد العاملين بالجهاز غير كاف
اللواء الدكتور راضى عبد المعطى
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داليا الحسين
 
أكد اللواء الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيطبق القانون الجديد لحماية المستهلك على أرض الواقع بمجرد تصديق الرئيس عليه وصدور اللائحة التنفيذية.

وأضاف "عبدالمعطي"، خلال حواره ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن عدد العاملين داخل الجهاز غير كافي، متابعا: "نحتاج لتغطية أكبر في كافة المحافظات".

وناشد المحافظين بتسهيل عمل جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أنه يتلقى شكاوي المواطنين ويتابعها حتى انتهاء المشكلة.
المزيد عن: مصر حماية المستهلك اللواء الدكتور راضى عبد المعطى السيسي التوك شو أخبار مصر
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