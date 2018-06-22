عاجل.. حل 380 جمعية أهلية بمحافظة الغربية لمخالفات مالية وإدارية

قالت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إنه تم حل نحو 380 جمعية أهلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة وذلك بسبب مخالفات متنوعة.



وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، فى تصريح صحفى، أن الـ 380 جمعية التى تم حلها من بينها 28 جمعية من ضمن الجمعيات الأهلية التى تم التحفظ عليها على مستوى الجمهورية لانتماء إدارتها ونشاطها لجماعة الإخوان المحظورة.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن باقى الجمعيات التى تم حلها كانت بأسباب مختلفة منها مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومخالفات عدم مزاولة نشاط وعدم وجود مقار.



وأكدت " عوارة " أن الجمعيات الأهلية على مستوى المحافظة تخضع حاليا للمتابعة المستمرة من الإدارات المعنية بالمديرية للتأكد من ممارسة النشاط فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى سلبيات أو مخالفات يتم رصدها أولا بأول.



يذكر أن محافظة الغربية يبلغ إجمالي الجمعيات الأهلية بها نحو 1700 جمعية بكافة مراكز ومدن المحافظة وتقدم أنشطة وخدمات مجتمعية متنوعة.