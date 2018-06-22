من يتأهل مع كرواتيا من المجموعة الرابعة؟..تعرف علي فرص نيجيريا وأيسلندا والأرجنتين

حقق منتخب نيجيريا فوزًا ثمينًا علي نظيره منتخب أيسلندا بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا في روسيا.

حملت ثنائية منتخب نيجيريا توقيع اللاعب أحمد موسي في الدقيقتين 49، 75 من زمن اللقاء

- ترتيب المجموعة الرابعة بعد إنتهاء مباريات الجولة الثانية:

كرواتيا .. 6 نقاط

نيجيريا 3 نقاط

الأرجنتين .. نقطة وحيدة

أيسلندا .. نقطة وحيدة

وحسم منتخب كرواتيا تأهله رسميًا لدور الـ16 عن المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم الحالية، بعدما وصل للنقطة السادسة من فوزين متتالين، بينما أصبحت المنافسة مُنحصرة بين المنتخبات الثلاث (نيجيريا - الأرجنتين - أيسلندا) علي بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة

- المباريات المتبقية في المجموعة الرابعة

26 يونيو .. نيجيريا × الأرجنتين (8 مساءًا)

26 يونيو .. أيسلندا × كرواتيا (8 مساءًا)

فرص التأهل بالمجموعة الرابعة:

نيجيريا:

فوز نيجيريا علي الأرجنتين في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، يصعد بها لدور الـ16 رفقة المنتخب الكرواتي الذي ضمن تأهله رسميًا، ودون النظر لنتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين كرواتيا وأيسلندا..

تعادل نيجيريا مع منتخب الأرجنتين يصعد بها لدور الـ16 بالمونديال بشرط خسارة أو تعادل أيسلندا أمام كرواتيا في لقاء الجولة الأخيرة بالمجموعة، وحتي في حالة فوز أيسلندا في مباراتها الأخيرة أمام منتخب التانجو قد يصعد نسور نيجيريا للدور ثمن النهائي ولكن بشرط أن يكون فارق الأهداف لصالحه علي حساب المنتخب الأيسلندي.

الأرجنتين:

يحتاج منتخب الأرجنتين الفوز علي نظيره النيجيري في لقاء الجولة الأخيرة، من أجل التأهل لدور الـ16 بالمونديال بشرط خسارة أو تعادل أيسلندا في مباراتها الأخيرة أمام المنتخب الكرواتي، كما يمكن للمنتخب الأرجنتيني التأهل حال فوزه وفوز أيسلندا في مباراتهما الأخيرة بشرط أن يكون فارق الأهداف بينهما لصالحه.

أيسلندا:

فوز أيسلندا علي منتخب كرواتيا في مباراته الأخيرة بالمجموعة الرابعة، يصعد به لدور الـ16 بالمونديال، ولكن بشرط تعادل نيجيريا والأرجنتين أو خسارة المنتخب الأرجنتيني علي أن يكون فارق الأهداف لصالح أيسلندا علي حساب المنتخبين النيجيري والأرجنتيني.