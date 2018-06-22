الآن بث حي livehd7 | مباراة صربيا وسويسرا مباشر يوتيوب | يلا شوت مشاهدة سويسرا ضد صربيا
الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:46 م
الفجر الرياضي
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معلومات عن مشاهدة صربيا وسويسرا مباشر اليوم صريبا Vs سويسرا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، االملعب : ملعب كالينغراد, المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + محمد بركات (بي إن ماكس 2) + خليل البلوشي (بي إن 4K) .
تبث مباراة صربيا وسويسرا يوم الجمعة 22 يونيو في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مكّة المكرمة.
أي قنوات تبث اللقاء؟
تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.
موعد مباراة صريبا وسويسرا اليوم ؟
9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:00 مساءاً بتوقيت مصر .
9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:00 مساءاً بتوقيت العراق .
8:00 مساءاً بتوقيت السودان .
9:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:00 مساءاً بتوقيت تونس .
7:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
10:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
10:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:00 مساءاً بتوقيت قطر.
6:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
7:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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