نيجيريا أكثر منتخب إفريقي حقق انتصارات في كأس العالم

حقق منتخب نيجيريا الفوز رقم 6 له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وذك بعد تخطي عقبة آيسلندا بهدفين دون رد سجلهما أحمد موسى في الدقائق 49 و 76 من عمر اللقاء.





تأتي جميع انتصارات منتخب نيجيريا الستة في بطولة كأس العالم أمام المنتخبات الأوروبية.



