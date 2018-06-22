نيجيريا أكثر منتخب إفريقي حقق انتصارات في كأس العالم
الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:43 م
مني العوضي
حقق منتخب نيجيريا الفوز رقم 6 له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وذك بعد تخطي عقبة آيسلندا بهدفين دون رد سجلهما أحمد موسى في الدقائق 49 و 76 من عمر اللقاء.
تأتي جميع انتصارات منتخب نيجيريا الستة في بطولة كأس العالم أمام المنتخبات الأوروبية.
ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المتصدر منتخب كرواتيا صاحب الـ 6 نقاط بينما ودعت آيسلندا البطولة.
سيكون اللقاء المقبل لمنتخب نيجيريا أمام الأرجنتين حاسمًا لمصير المنتخبين وسيحدد من صاحب المركز الثاني، فالتعادل بالنسبة للنسور يكفي للتأهل أما نجوم التانجو يحتاجون للفوز فقط.