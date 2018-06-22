ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيجيريا أكثر منتخب إفريقي حقق انتصارات في كأس العالم

الجمعة 22/يونيو/2018 - 07:43 م
نيجيريا أكثر منتخب إفريقي حقق انتصارات في كأس العالم
طباعة
مني العوضي
 

حقق منتخب نيجيريا الفوز رقم 6 له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، وذك بعد تخطي عقبة آيسلندا بهدفين دون رد سجلهما أحمد موسى في الدقائق 49 و 76 من عمر اللقاء.


تأتي جميع انتصارات منتخب نيجيريا الستة في بطولة كأس العالم أمام المنتخبات الأوروبية.


ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف المتصدر منتخب كرواتيا صاحب الـ 6 نقاط بينما ودعت آيسلندا البطولة.


سيكون اللقاء المقبل لمنتخب نيجيريا أمام الأرجنتين حاسمًا لمصير المنتخبين وسيحدد من صاحب المركز الثاني، فالتعادل بالنسبة للنسور يكفي للتأهل أما نجوم التانجو يحتاجون للفوز فقط.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
2
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
1
x
20:00
0
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 8:10:12 PM