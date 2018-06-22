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مفاجأة.. مجلس المصري يقنع "جمعة" بالرحيل بحجة لتأمين مستقبله

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:29 م
مفاجأة.. مجلس المصري يقنع جمعة بالرحيل بحجة لتأمين مستقبله
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نيرة الجابري
 

 

يواصل مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية أزماته مع حسام حسن المدير الفني للفريق.

 

ويضغط مجلس المصري على أحمد جمعة للموافقة على الرحيل عن الفريق إلى الأسيوطي سبورت الذي طلب ضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار.


ويلعب مجلس المصري على وتر العرض المالي الكبير المقدم للاعب من أجل إغراءه بالرحيل عن الفريق البورسعيدي.

 

وطلب مجلس المصري من اللاعب الضغط على حسام حسن المدير الفني للفريق من أجل الموافقة على رحيله إلى الأسيوطي بحجة تأمين مستقبله.

المزيد عن: كورة كرة حسام حسن المصري أحمد جمعة
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