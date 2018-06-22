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عمرو الليثي يستضيف مصطفى خاطر ونجوم "ربع رومي".. الأحد

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:24 م
عمرو الليثي يستضيف مصطفى خاطر ونجوم ربع رومي.. الأحد
نجوم "ربع رومي"
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إسلام سعفان
 
في حلقة فنية خاصة واحتفالية لتكريم أسرة مسلسل "ربع رومي" بطولة النجم مصطفى خاطر ونخبة من نجوم الدراما المصرية يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي في العاشرة مساء الأحد المقبل، ببرنامج "بوضوح" على شاشة قناة "الحياة" النجم مصطفى خاطر ونجوم وصناع مسلسل "ربع رومي" (محمد سلام، هالة فاخر، بيومي فؤاد ومخرج العمل معتز التوني) في احتفالية خاصة لتكريم أسرة العمل. 

وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة عن أسباب نجاح مسلسل ربع رومي وما قدمه من كوميديا راقية ورائعة،  وحصده المركز الأول كأفضل مسلسل كوميدي وكواليس وأسرار خاصة تذاع لأول مرة حصريا عبر برنامج "بوضوح".
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