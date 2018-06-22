رئيس امتحانات الثانوية: اجتماع مع مدير عام مادة الفيزياء غدًا

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه سيتم بحث الخطأ في امتحان الفيزياء واتخاذ قرار في صالح الطلاب، كما سيتم عقد اجتماع مع مدير عام مادة الفيزياء غدًا للوصول إلى ما في صالح الطلاب.



وأوضح "حجازي"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أنه إذا وجد عددًا كبيرًا من الطلاب أجابوا على السؤال من اليمين إلى اليسار سيتم اعتبار الإجابتين صحيحتين.



وأكد أن الامتحانات تسير بشكل جيد ولا يوجد تسريب لأي مادة حتى الآن، مضيفًا أنه تم ضبط في حدود 50 طالب قاموا بنشر تسريبات وغش خلال الامتحانات.

