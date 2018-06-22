بعد توديع كوستاريكا المونديال.. نافاس: ملأنا القميص بالعرق حتى النهاية

أكد كيلور نافاس، حارس مرمى منتخب كوستاريكا، أن لاعبي المنتخب بذلوا قصارى جهدهم وفعلوا كل شيء من أجل الفوز خلال الجولتين السابقتين من المونديال لكن لم يحالفهم الحظ.

قال ‏كيلور نافاس عقب اللقاء: "بذلنا جهد كبير وملأنا القميص بالعرق حتى النهاية إنه أمر صعب بالنسبة لنا أن نخسر هذه المباراة لأننا بذلنا جهد كبير وقاتلنا طوال مجرياتها، في النهاية كرة القدم غالباً ما تكون كذلك".

تابع حديثه: "إنه لأمر محزن أن نودع كأس العالم، لقد عملنا لنكون هنا، رأسي سيكون مرفوع دائماً، أحاول أن أكون مِثال لمساعدة بلدي وزملائي".

اختتم: "‏خرجنا ورؤوسنا مرفوعة، سنواصل الدفاع عن القميص حتى النهاية وهذه هي كرة القدم".

جدير بالذكر فأن منتخب كوستاريكا قد ودع المونديال بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين من صربيا بهدف نظيف والهزيمة من البرازيل بهدفين دون رد.