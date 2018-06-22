مساعد الزعيم الإيراني يعد بـ"فيتنام ثانية" في سوريا

قال علي أكبر ولايتي، إن القوات الأمريكية تسيطر حاليا على مناطق شرق نهر الفرات في سوريا، مدعيا أنهم يحاربون بقايا "داعش" هناك.





وزعم مستشار القائد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، أن الولايات المتحدة هي التي أنشأت التنظيمات الإرهابية "داعش"، و"النصرة"، وانتقد واشنطن لاحتلالها الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات. كما وعد بأن تدخل الولايات المتحدة في الصراع سوف يسبب مشاكل للبلاد في النهاية.





وأضاف: "يجب أن يعلموا أن سوريا والفرات الشرقية ستكون فيتنام ثانية بالنسبة للولايات المتحدة".





وتقوم الولايات المتحدة حاليًا بعمليات في سوريا ضد فلول قوات "داعش"، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في وقت سابق من هذا العام عن سحب القوات "للسماح لأشخاص آخرين بالاعتناء" بسوريا.





وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يعمل على الأراضي السورية على الرغم من عدم دعوته من قبل الحكومة السورية وعدم وجود تفويض من الأمم المتحدة، في مقابل القوات الروسية والمستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين هناك بطلب من دمشق.





وأشرات الوكالة إلى أن الغارات الجوية للتحالف لم تترك السكان المدنيين سالمين، حيث قُتل ما لا يقل عن 8 مدنيين في آخر حادثة وقعت في 2 يونيو عندما قصفوا قرية ديب حدّاج في جنوب شرق محافظة الحسكة.





ووفقاً لبيانات التحالف نفسه، قُتل حوالي 892 مدنياً خلال عملية محاربة "داعش" التي بدأت في عام 2014. ومع ذلك، تشير مجموعات المراقبة المستقلة إلى رقم أعلى بكثير - يصل إلى 9444 شخصاً، وفقاً لمنظمة أيروارس غير الحكومية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.

ويدعي مسؤولو التحالف أن التحقيقات في حوادث قتل المدنيين قد أجريت، وخلصوا إلى أن كلهم وجدوا أن قيادة التحالف اتخذت "جميع الاحتياطات المستطاعة" لتجنب وقوع إصابات.



