كوتينيو: كان لدينا إصرار لتحقيق الفوز اليوم

صرح فيليب كوتينيو نجم البرازيل عقب الفوز على كوستاريكا بهدفين نظيفين في ثاني مواجهاتهم في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا واختياره أفضل لاعب في المباراة بأنه كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز.



وقال كوتينيو في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "المباراة كانت صعبة كما توقعنا، تسلحنا بالصبر ولم نستسلم وحاربنا حتى النهاية حتى نجحنا في تسجيل هدفين".



وأضاف : "كوستاريكا فريق ممتاز وقدم مباراة دفاعية لكن كان لدينا الإصرار لتحقيق الفوز اليوم. نعلم أن مسؤوليتنا ضخمة عندما نرتدي قميص البرازيل".



وعن تسجيل نيمار، اختتم كوتينيو تصريحاته قائلاً : "نيمار لديه إصابة لكنه أدى بشكل طيب ونحن جميعًا سعداء بعودته".