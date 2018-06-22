جوميز: الخبرة في مونديال روسيا لا تصنع الفارق في المباريات



وقال جوميز في تصريحات في المؤتمر الصحفي اليوم : "لقد عملنا على الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مواجهة المكسيك ورفعنا رؤوسنا وبدأنا العمل".



وأضاف : "نحن لا زلنا فريقا جيدا ونملك مجموعة جيدة حتى لو لا يؤمن البعض بذلك".



وعن مواجهة السويد، علق جوميز قائلاً : "سيلعبون بطريقة مختلفة عن المكسيك ولديهم كفاءة عالية وربما نصدم مرة أخرى، لذلك علينا أن نكون مستعدين لكل شيء".



وأردف قائلاً : "لا يهم ما سيُكتب في الصحف غدًا، الفريق الذي يريد المزيد من الانتصارات سيفوز غدا ونحن سنكون هذا الفريق".



واختتم جوميز تصريحاته قائلاً : "أعتقد أن في هذه النسخة من كأس العالم بأن الخبرة لا تصنع الفارق في المباريات".

أكد ماريو جوميز نجم ألمانيا قبل مواجهة الغد أمام السويد في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات مونديال روسيا بأن الخبرة في هذه البطولة لا تصنع الفارق في المباريات.