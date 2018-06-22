يوم زفافكِ.. اختاري تسريحة شعركِ "القصير" من وحي النجمات! (صور)

تحتار كثيرات من العرائس، ذات الشعر القصير، في اختيار التسريحة المناسبة لهنّ يوم زفافهن، التي تضفي على فساتينهنّ ومكياجهنّ مزيدًا من التميّز.





لذا، نرصد هنا تسريحات مجموعة من النجمات العالميات، ذوات الشعر القصير، ممّن تألقنَ على السجادة الحمراء في المناسبات الكبرى، لتختار كلّ عروس التسريحة المناسبة لها، من وحي إطلالاتهنّ، مع ضرورة تذكّر النصيحة الدائمة، وهي الابتعاد عن الخطوط الحادّة، للحصول على إطلالة رومانسية يوم زفافكِ.





دايان كروغر

على طريقة النجمة العالمية في مهرجان كان السينمائي الدولي، يمكنكِ اعتماد قصّة الشعر القصيرة بشكل مُهندم، مع عمل فارق على أحد الجانبين، وترك الجزء الخلفي مموجًا لأسفل، بحيث يكون خلف الأذنين، وفي هذه الحالة، يمكنكِ ارتداء أقراط من الألماس بحجم كبير.





جنيفر لوبيز

كما يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر النجمة العالمية في حفل مت غالا 2018، من خلال الشعر القصير المُهندم، مع وجود ارتفاع خفيف في الجانب، واعتماد فارق في الجانب الآخر، وترك الشعر أعلى الكتفين، مع الحرص على تثبيته بمثبّت شعر. ويمكنكِ في هذه الحالة إكمال إطلالتكِ، بارتداء أقراط أنيقة فقط.





كاري موليغان

يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر الممثلة البريطانية في حفل "توني أوورد"، من خلال الشعر القصير ولكن للخلف، مع وجود ارتفاع بسيط أعلى الرأس، وانسدال للشعر مع ثني أطرافه للداخل، ويفضّل مع هذه التسريحة ارتداء أقراط صغيرة، وخاصة لو كان الفستان مغلقَ الصدر.





مارغوت روبي

أيضًا، يمكنكِ اعتماد تسريحة شعر الممثلة الأسترالية، التي ظهرتْ بها في عرض أزياء شانيل، من خلال الشعر القصير بشكل مثالي، مع وجود فارق في أحد الجانبين وترك الجانب المقابل مموّجًا، ويفضّل مع هذه التسريحة، ارتداء الأقراط الصغيرة أيضًا.