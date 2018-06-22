"متحدث البرلمان" يكشف موعد عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد محدد حتى الآن لتقديم الحكومة الجديدة برنامجها وعرضه على المجلس.



وأوضح "حسب الله"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، أن رئيس الحكومة منشغل الآن بحركة المحافظين.



وأضاف أن الموعد الأقرب لتقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب هو 30 يونيو المقبل.



