مدرب الإسماعيلي: سنقاتل لتقديم أفضل أداء بالبطولات القارية
أعرب الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن رضاه من التقسيمة الودية التى جمعت لاعبى فريق الأمل.
وأضاف فى تصريحات عقب المباراة
:”سعيد بأداء اللاعبين وحرصهم على تقديم مستوى مميز ،لاعبو الأمل يمثلون مستقبل مشرف
للفريق خلال الفترة المقبلة”.
عن الفريق وواصل :”متفائل
للغاية بأداء الفريق خلال فترة الاعداد وهناك تحضيرات لخوض معسكر اعدادى للاستقرار
على القوام الأساسى للفريق”.
واستكمل تصريحاته :”المرحلة
القادمة هى بمثابة التمهيد لذلك يتم رفع الحمل التدريبى قبل المشاركات بأربع بطولات
فى الموسم الجديد”.
واسترسل :”سنقاتل لتقديم
أفضل أداء بالبطولات القارية واعادة اسم الفريق للمكانة التى يستحقها بين كبار القارة
السمراء”.
وأتم قائلا:”هناك تعاون
مستمر مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لابرام تعاقدات جديدة بالمراكز
التى تحتاج إلى تدعيم”.