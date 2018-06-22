ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدرب الإسماعيلي: سنقاتل لتقديم أفضل أداء بالبطولات القارية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:13 م
مدرب الإسماعيلي: سنقاتل لتقديم أفضل أداء بالبطولات القارية
طباعة
الفجر الرياضي
 


أعرب الجزائرى خير الدين مضوى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى عن رضاه من التقسيمة الودية التى جمعت لاعبى فريق الأمل.

 

وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :”سعيد بأداء اللاعبين وحرصهم على تقديم مستوى مميز ،لاعبو الأمل يمثلون مستقبل مشرف للفريق خلال الفترة المقبلة”.

 

عن الفريق وواصل :”متفائل للغاية بأداء الفريق خلال فترة الاعداد وهناك تحضيرات لخوض معسكر اعدادى للاستقرار على القوام الأساسى للفريق”.

 

واستكمل تصريحاته :”المرحلة القادمة هى بمثابة التمهيد لذلك يتم رفع الحمل التدريبى قبل المشاركات بأربع بطولات فى الموسم الجديد”.

 

واسترسل :”سنقاتل لتقديم أفضل أداء بالبطولات القارية واعادة اسم الفريق للمكانة التى يستحقها بين كبار القارة السمراء”.

 

وأتم قائلا:”هناك تعاون مستمر مع مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لابرام تعاقدات جديدة بالمراكز التى تحتاج إلى تدعيم”.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
1
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 6:30:01 PM