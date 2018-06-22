ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

راموس سعيد بخروج الفراعنة من المونديال مبكرًا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:06 م
راموس سعيد بخروج الفراعنة من المونديال مبكرًا
طباعة
عمر عبد العزيز
 

أبدي مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، سعادة كبيرة بسبب توديع مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.


وعقب خسارة الفراعنة أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظهرت إعجابات سيرخيو راموس بصور خروج المنتخب المصري عقب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وتتواصل الأزمة بين راموس وصلاح، بعدما تسبب الأول في إصابة النجم المصري خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به ريال مدريد مما خلف تعليقات مصرية غاضبة ضد راموس.

المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح كورة كأس العالم رياضة راموس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
1
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 6:30:01 PM