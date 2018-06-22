راموس سعيد بخروج الفراعنة من المونديال مبكرًا

أبدي مدافع وقائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرجيو راموس، سعادة كبيرة بسبب توديع مصر بقيادة نجمه محمد صلاح لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.





وعقب خسارة الفراعنة أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف، ظهرت إعجابات سيرخيو راموس بصور خروج المنتخب المصري عقب حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



