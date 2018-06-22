ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التشيك تهدد بإغلاق حدودها إذا تجاهلت ألمانيا إعادة المهاجرين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 06:06 م
التشيك تهدد بإغلاق حدودها إذا تجاهلت ألمانيا إعادة المهاجرين
طباعة
د ب أ
 
هددت جمهورية التشيك، بإغلاق حدودها في حال تغاضت ألمانيا عن الرفض الشامل للمهاجرين الذين يصلون إليها.

واجتمع اليوم الجمعة مجلس الأمن القومي في براغ للتشاور في وضع خطة أزمة لمواجهة الموقف.

وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس في لقاء مع التلفزيون التشيكي اليوم: "لا يمكننا أن نسمح بوصول هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى منطقتنا، لأنه بمجرد دخولهم إلى أراضينا صارت المشكلة مشكلتنا نحن".

وأعلن بابيس وهو مؤسس حزب حركة "إيه إن أو" وتعنى نعم، الشعبوية التشيكية أنه في مثل هذه الحالة فإنه من الضرورى إرسال الشرطة ورجال الجمارك وقوات الجيش إذا اقتضى الأمر إلى معابر الحدود من أجل فرض السيطرة على الأشخاص القادمين.

كانت السلطات أجرت في نوفمبر 2016 تدريباً لقوات تتولى هذه المهمة عند اللزوم، حيث تمتد الحدود بين ألمانيا والتشيك إلى أكثر من 800 كيلومتر.

كان بابيس أعلن مجدداً تأييده لبناء معسكر للاجئين خارج أوروبا ومكافحة عصابات التهريب في البحر المتوسط بصورة أشد.

وقال بابيس: "الحل بسيط، يجب عدم السماح مطلقاً برسو القوارب التي تأتي باللاجئين"، مبيناً أن واجب اليونان وإيطاليا وأسبانيا مراقبة الحدود الجنوبية لأوروبا، ويمكن للدول الأخرى مساعدتها في ذلك.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
2
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
1
x
17:00
0
أيسلندا
صربيا
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 6:30:03 PM