التشيك تهدد بإغلاق حدودها إذا تجاهلت ألمانيا إعادة المهاجرين

هددت جمهورية التشيك، بإغلاق حدودها في حال تغاضت ألمانيا عن الرفض الشامل للمهاجرين الذين يصلون إليها.





واجتمع اليوم الجمعة مجلس الأمن القومي في براغ للتشاور في وضع خطة أزمة لمواجهة الموقف.





وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس في لقاء مع التلفزيون التشيكي اليوم: "لا يمكننا أن نسمح بوصول هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين إلى منطقتنا، لأنه بمجرد دخولهم إلى أراضينا صارت المشكلة مشكلتنا نحن".





وأعلن بابيس وهو مؤسس حزب حركة "إيه إن أو" وتعنى نعم، الشعبوية التشيكية أنه في مثل هذه الحالة فإنه من الضرورى إرسال الشرطة ورجال الجمارك وقوات الجيش إذا اقتضى الأمر إلى معابر الحدود من أجل فرض السيطرة على الأشخاص القادمين.





كانت السلطات أجرت في نوفمبر 2016 تدريباً لقوات تتولى هذه المهمة عند اللزوم، حيث تمتد الحدود بين ألمانيا والتشيك إلى أكثر من 800 كيلومتر.





كان بابيس أعلن مجدداً تأييده لبناء معسكر للاجئين خارج أوروبا ومكافحة عصابات التهريب في البحر المتوسط بصورة أشد.





وقال بابيس: "الحل بسيط، يجب عدم السماح مطلقاً برسو القوارب التي تأتي باللاجئين"، مبيناً أن واجب اليونان وإيطاليا وأسبانيا مراقبة الحدود الجنوبية لأوروبا، ويمكن للدول الأخرى مساعدتها في ذلك.