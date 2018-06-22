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باسم مرسي يواصل التأهيل في مران الزمالك

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:02 م
باسم مرسي يواصل التأهيل في مران الزمالك
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رامي بشاي
 
يواصل باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي من الإصابة التى تعرض لها خلال بداية فترة الإعداد مع الفريق وذلك فى معسكر الزمالك الحالى الذى بدأه أمس فى 6 أكتوبر.

ويعاني باسم من إصابة فى مشط القدم تعرض لها منذ أسبوع.

ويسعى باسم مرسي للتعافي من الإصابة للانضمام للتدريبات مع زملائه استعدادا للموسم الجديد.
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