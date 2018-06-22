باسم مرسي يواصل التأهيل في مران الزمالك



ويعاني باسم من إصابة فى مشط القدم تعرض لها منذ أسبوع.



ويسعى باسم مرسي للتعافي من الإصابة للانضمام للتدريبات مع زملائه استعدادا للموسم الجديد.

يواصل باسم مرسي مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي من الإصابة التى تعرض لها خلال بداية فترة الإعداد مع الفريق وذلك فى معسكر الزمالك الحالى الذى بدأه أمس فى 6 أكتوبر.