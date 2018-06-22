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هوندا تطلق الطراز الجديد من دراجتها "Forza 125" النارية

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:51 م
هوندا تطلق الطراز الجديد من دراجتها Forza 125 النارية
هوندا Forza 125
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أطلقت شركة هوندا الموديل الجديد من دراجتها Forza 125، التي تنتمي لفئة موديلات السكوتر، مع تزويدها بالكثير من التجهيزات الوظيفية وأضواء LED كاملة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد أصبح بفضل الرتوش التصميمية أكثر عصرية وأكبر حجما، وقد ساهمت أضواء LED الكاملة في المقدمة والمؤخرة في رسم الصورة العصرية، فضلا عن زيادة حجم شاشة العرض  بين العدادين الدائريين في مقصورة القيادة.

وتوفر دراجة هوندا الجديدة مساحة تخزين تسع 53.5 لتر أسفل المقعد، وتتضمن باقة التجهيزات الاختيارية حقيبة خلفية سعة 45 لتر وترتبط بنظام Smart-Key ويتم تحرير أقفالها أوتوماتيكيا عند اقتراب قائد الدراجة منها ووجود جهاز الإرسال في جيبه.

وتعتمد الدراجة Forza 125 الجديدة على محرك رباعي الأشواط أحادي الأسطوانة بقوة 15 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 108 كلم/س، وتستهلك 2.3 لتر/100 كلم.
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