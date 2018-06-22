هوندا تطلق الطراز الجديد من دراجتها "Forza 125" النارية

أطلقت شركة هوندا الموديل الجديد من دراجتها Forza 125، التي تنتمي لفئة موديلات السكوتر، مع تزويدها بالكثير من التجهيزات الوظيفية وأضواء LED كاملة.





وأوضحت الشركة اليابانية أن السكوتر الجديد أصبح بفضل الرتوش التصميمية أكثر عصرية وأكبر حجما، وقد ساهمت أضواء LED الكاملة في المقدمة والمؤخرة في رسم الصورة العصرية، فضلا عن زيادة حجم شاشة العرض بين العدادين الدائريين في مقصورة القيادة.





وتوفر دراجة هوندا الجديدة مساحة تخزين تسع 53.5 لتر أسفل المقعد، وتتضمن باقة التجهيزات الاختيارية حقيبة خلفية سعة 45 لتر وترتبط بنظام Smart-Key ويتم تحرير أقفالها أوتوماتيكيا عند اقتراب قائد الدراجة منها ووجود جهاز الإرسال في جيبه.



