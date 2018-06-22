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عاجل.. الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة

الجمعة 22/يونيو/2018 - 05:01 م
عاجل.. الأرصاد تعلن موعد ذروة الموجة الحارة
أرشيفية
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قال الدكتور علي قطب، خبير الأرصاد الجوية، إن البلاد تمر بموجه حارة، وأن ذروة الموجة الحارة تكون يوم السبت الموافق ٢٣ يونيو، حيث تصل إلى ٤٠ درجة مئوية.

وتابع في تصريحات صحفية، أن فصل الصيف بدأ بالفعل والجو من الطبيعي أن يصبح حارا، وأن الرطوبة سوف تزيد من درجات الحرارة، موضحا أن فصل الصيف بدأ بالأمس، وأن الرطوبة النسبية سوف تلعب دورا كبيرا في الزيادة بإحساسنا بحرارة الجو. 

 

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