ارتفاع أسعار النفط اليوم الجمعة 22-6-2018

ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين بالمئة، اليوم الجمعة، مع اقتراب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج من أجل تعويض أثر تقلص إمدادات بعض المنتجين في الوقت الذي يزيد فيه الطلب العالمي.





شعار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على مقرها الرئيسي في فيينا. صورة من أرشيف رويترز.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 74.73 دولار للبرميل قبل أن ينزل إلى 74.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1215 بتوقيت جرينتش.





وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا إلى 66.54 دولار للبرميل.





وقال مصدر في أوبك إن المنظمة اتفقت مع منتجين مستقلين في العاصمة النمساوية فيينا يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز.



