عاجل .. انطلاق صافرة بداية مباراة نيجيريا وايسلندا (بث مباشر)

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معلومات عن مشاهدة نيجيريا وايسلندا مباشر اليوم نيجيريا Vs ايسلندا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : ملعب فولغوغراد, المعلقين : حفيظ دراجي (بي إن ماكس 1) + نوفل باشي (بي إن ماكس 2) + خالد الحدي (بي إن 4K).





تبث مباراة نيجيريا وايسلندا يوم الثلاثاء 22 يونيو في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكّة المكرمة.





أي قنوات تبث اللقاء؟





تبث قنوات beIN SPORTS MAX HD 1 و beIN SPORTS MAX HD 2 اللقاء مباشرة مع استوديو تحليلي خاص يسبق المواجهة ورسائل من الملعب.





موعد مشاهدة نيجيريا وايسلندا يوتيوب مباراة نيجيريا وايسلندا في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .





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