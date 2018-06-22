انتحار شاب في الصف لعدم قدرته على توفير العلاج لوالدته

انتحر شاب داخل منزل بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة؛ لعدم قدرته على توفير العلاج لوالدته.





وتلقى اللواء محمود شوقي، مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار شاب داخل منزله بقريا الشرفا، وانتقل المقدم تامر صالح، وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى محل البلاغ، وعثر على جثة علي أبوالنور 23 سنة، عامل، مرتديا ملابسه داخل غرفته.





وتوصلت التحريات إلى أن الشاب المتوفى كان يمر بأزمة نفسية بسبب عدم قدرته على شراء العلاج اللازم لوالدته المريضة، الأمر الذي دفعه للانتحار شنقا تاركا رسالة اعتذار، تم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.



