اختفاء طالبة في ظروف غامضة.. وأسرتها تتهم سائق توك توك

تغيبت طالبة بالثانوية العامة عن منزل أسرتها الكائن بقرية الصوفية التابعة لمركز أبو حماد منذ الاثنين الماضي وحتى الآن.



وتلقى اللوء رضا طبليه مدير أمن لشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أولاد صقر بلاغا يفيد باختفاء " جهاد إم " طالبة بالثانوية العامة وذلك بعد استقلالها توك توك أثناء عودتها إلى منزل أسرتها الكائن بقرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر عقب الانتهاء من تلقيها مراجعة مادة الفيزياء لدى أحد المدرسين.



واتهمت أسرة الطالبة صاحب توك توك بالتسبب في اختفائها مشيرين إلى أنهم حصلوا على مقاطع فيديو من عدة محلات تجارية وكنيسة أظهرت استقلالها لتوك توك وقيام قائده بالسير في اتجاه غير اتجه منزلها.



ألقى ضباط مباحث القسم القبض على صاحب التوك التوك للتحقيق معه وأنكر ما نسب إليه وتم إخلاء سبيله وفي وقت لحق من (مساء أمس) تجمهر أقارب الطالبة أمام لقسم احتجاجا على إخلاء سبيل صاحب التوك توك وتأخر العثور على ابنتهم فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 5 منهم بتهمة التجمهر. وتحرر المحضر اللازم وخطرت النيابة التي تولت التحقيق.