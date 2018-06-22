السيطرة على حريق منزل بالسويس بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز دون إصابات

تمكنت رجال الحماية المدنية بالسويس، عصر اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية عامر بحى الجناين بسبب انفجار انبوبه بوتاجاز دون وقوع إصابات بشرية.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين باشتعال النيران بمنزل بعد انفجار أنبوبة بوتاجاز.





وانتقلت سيارات الإطفاء والحماية المدنية في وقت قياسي للسيطرة على الحريق وعدم انتشار الحريق للمنازل المجاورة وتم تحرير محضر بالواقعة.