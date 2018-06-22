لأهلي يطرح "استمارة اختبارات الناشئين" غدًا على بوابات النادي

قطاع الناشئين بالنادي حدد مواعيد اختبارات الموسم الجديد 2018-2019على ملاعب الأكاديمية بمدينة نصر، على أن تكون البداية يوم 30يونيو الجاري وحتى 2 يوليو المقبل لمواليد 2009، 2008، 2007، 2006.

وتم تحديد أيام 3،4،5 يوليو لاختبارات مواليد 2005،2004،2003، 2002 ، وأيام 7،8،9 يوليو لمواليد 2001،2000،1999 وتبدأ عملية الاختبارات في الثامنة والنصف صباحا.





وأكد الكابتن فتحي مبروك، مدير قطاع الناشئين أنه سيتم بيع الاستمارات بداية من غدٍ السبت 23 يونيو حتى يوم الاثنين، من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا، على بوابات النادي بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد وتبلغ قيمة الاستمارة 30 جنيها.





وأضاف مبروك أنه تم تحديد أيام 16 و17و 18و 19 يوليو المقبل لاختبارات أبناء الأعضاء مجانا لجميع المراحل السنية، بداية من مواليد 1999 وحتى 2009 ، وذلك على ملاعب الأكاديمية بمدينة نصر، على أن يكون الدخول بموجب كارنيه عضوية النادي.