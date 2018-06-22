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ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بقيمة 20%

الجمعة 22/يونيو/2018 - 04:47 م
ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية بقيمة 20%
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

 

هدّد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبى بفرض رسوم جمركية جديدة على سياراتهم القادمة للولايات المتحدة إذا لم تلغى الحواجز التجارية والجمركية القديمة.


وقال ترامب فى تغريدة له عبر موقع التواصل تويتر، اليوم " استنادًا إلى التعريفات الجمركية والحواجز التجارية التى فرضها الاتحاد الأوروبى على الولايات المتحدة والشركات الكبرى والعمال منذ فترة طويلة، فإنّه إذا لم يتم إلغاء هذه التعريفات أوالحواجز قريبًا، سنضع تعريفة 20% على جميع سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة".

 

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