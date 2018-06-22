ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جورج وأمل كلوني يتبرعان بـ100 ألف دولار للأطفال اللاجئين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:16 م
جورج وأمل كلوني يتبرعان بـ100 ألف دولار للأطفال اللاجئين
جورج وأمل كلوني
طباعة
الفجر الفني
 
في إطار أعمالهم الإنسانية التي يقومان بها كثنائي، وتحت سقف مؤسستهم الخيرية “مؤسسة كلوني” قام الممثل الأميركي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية ​أمل كلوني ​بالتبرع بـ100 ألف دولار من اجل حلّ مشكلة مختصة باللاجئين على الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي تتعلق بفصل الأطفال عن أولياء الأمور.

وأصدر الثنائي بيان عن الموضوع نشره مجلة People جاء فيه:” في يوم ما في المستقبل، سيسألنا أطفالنا عما إذا قامت بلدنا بفصل الأطفال عن أهلهم ووضعهم في مراكز احتجاز؟ وعندما نقول نعم، سيسألونا ما فعلنا لحل تلك المشكلة؟ وما اتخذنا من قرارات؟ لا يمكننا تغيير سياسية الحكم ولكن يمكننا الدفاع عن ضحاياها. ستقوم مؤسسة Clooney اليوم بالتبرع بـ100 ألف دولار لمركز الشباب لحقوق الأطفال اللاجئين”.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
0
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
-
x
17:00
-
أيسلندا
صربيا
-
x
20:00
-
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 3:40:12 PM