جورج وأمل كلوني يتبرعان بـ100 ألف دولار للأطفال اللاجئين

في إطار أعمالهم الإنسانية التي يقومان بها كثنائي، وتحت سقف مؤسستهم الخيرية “مؤسسة كلوني” قام الممثل الأميركي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية ​أمل كلوني ​بالتبرع بـ100 ألف دولار من اجل حلّ مشكلة مختصة باللاجئين على الحدود الأمريكية المكسيكية، والتي تتعلق بفصل الأطفال عن أولياء الأمور.

وأصدر الثنائي بيان عن الموضوع نشره مجلة People جاء فيه:” في يوم ما في المستقبل، سيسألنا أطفالنا عما إذا قامت بلدنا بفصل الأطفال عن أهلهم ووضعهم في مراكز احتجاز؟ وعندما نقول نعم، سيسألونا ما فعلنا لحل تلك المشكلة؟ وما اتخذنا من قرارات؟ لا يمكننا تغيير سياسية الحكم ولكن يمكننا الدفاع عن ضحاياها. ستقوم مؤسسة Clooney اليوم بالتبرع بـ100 ألف دولار لمركز الشباب لحقوق الأطفال اللاجئين”.