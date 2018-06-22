شيفرولية تعلن الكشف عن "بليزر 2019" الجديدة

كشفت شركة شيفرولية رسميا عن الجيل الجديد كلياً من بليزر، وذلك بعد 13 عامًا من إنتاج الجيل السابق في عام 2005.





حصل الجيل الجديد على تصميم ثوري مختلف تماماً عن باقي السيارات باستثناء كمارو التي تم استيحاء تصميم بليزر 2019 منها بكل وضوح، عبر الخطوط الرياضية والمصابيح النحيلة LED في المقدمة مع الشبك الأسود الكبير، من الجانبين تبدو بليزر منخفضة وشبابية بشكل كبير، وأخيراً من الخلف جاءت بليزر بتصميم أنيق خالي من التعقيدات وبمخارج مدمجة للعادم.





من الداخل تشبه بليزر 2019 شقيقتها كمارو أيضاً بفتحات التكييف السفلية، وأعلاها نرى الكونسول الوسطي وشاشة النظام الترفيهي بمقاس 8 انش تدعم كلاً من آبل كاربلاي وأندرويد أوتو في جميع الفئات. وبالحديث عن الفئات فإن بليزر ستتوفر بثلاث فئات هي الأساسية، وفئة Premier باللون الفضي والفئة الأعلى RS التي تظهر باللون الأحمر. تتميز فئة Premier عن RS بحصول الأولى على لمسات عديدة من الكروم بينما تحصل الثانية على لمسات عديدة من اللون الأسود.





من حيث الأدء، ستتوفر بليزر 2019 الجديدة كلياً، بمحر 4 سلندر بسعة 2.5 لتر ينتج قوة تبلغ 193 حصنا و 255 نيوتن-متر من العزم، بينما تأتي الفئات الأعلى بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر ينتج قوة تبلغ 305 حصان و 365 نيوتن-متر من العزم، ترتبط جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات من شأنه أن يوفر الوقود بشكل كبير. تتوفر السيارة بوضعية القيادة AWD وبخاصية إيقاف المحرك مؤقتاً عن التوقف.



