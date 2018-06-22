وزير الطاقة القطري يحذر من تأثير تباطؤ عودة الاستثمارات قطاع النفط





حذر وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة من تأثير تباطؤ عودة الاستثمارات لقطاع النفط على الإمدادات بالأسواق.





وقال السادة، في كلمة له في فيينا، أنه دون عودة الاستثمار في مشروعات التنقيب والتطوير سيكون هناك تدهور سريع في إمدادات النفط، وبالتالي تقلبات كبيرة في أسعاره.





وتوقع الوزير القطري أن يستمر نمو الطلب على النفط بمعدل متوسط يبلغ حوالي 0.8% سنويا على مدى العقدين القادمين، نظرا للنمو الكبير في احتياجات قطاع المواصلات وصناعة البتروكيماويات، خاصة في قارة آسيا.



