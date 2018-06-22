خبير أممي: جذور الأزمة اليمنية تأتي من إيران





قال الدكتور طاهر بومدرا، الخبير الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة السابق في العراق، إن جذور الأزمة اليمنية تأتي من إيران، مؤكداً أن طهران "عندها سياسة توسع وهيمنة" في المنطقة.





وأكد بومدرا خلال مشاركته في مؤتمر "صناعة السلام في اليمن" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، أن المشاركين بالمؤتمر يعملون على شرح الأوضاع بدقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول عملية تحرير الحديدة، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام.





وأكد بومدرا، أن كل الحلول تأتي في نطاق قانوني-دولي، معتبراً أن "الحل خارج النطاق الدولي سيلقى صعوبات على أرض الواقع".



