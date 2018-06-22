ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير أممي: جذور الأزمة اليمنية تأتي من إيران

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:05 م
خبير أممي: جذور الأزمة اليمنية تأتي من إيران
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قال الدكتور طاهر بومدرا، الخبير الأممي ورئيس بعثة الأمم المتحدة السابق في العراق، إن جذور الأزمة اليمنية تأتي من إيران، مؤكداً أن طهران "عندها سياسة توسع وهيمنة" في المنطقة.

وأكد بومدرا خلال مشاركته في مؤتمر "صناعة السلام في اليمن" بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الجمعة، أن المشاركين بالمؤتمر يعملون على شرح الأوضاع بدقة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول عملية تحرير الحديدة، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام.

وأكد بومدرا، أن كل الحلول تأتي في نطاق قانوني-دولي، معتبراً أن "الحل خارج النطاق الدولي سيلقى صعوبات على أرض الواقع".

المزيد عن: صناعة السلام في اليمن خبير أممي جذور الأزمة اليمنية إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرازيل
0
x
14:00
0
كوستاريكا
نيجيريا
-
x
17:00
-
أيسلندا
صربيا
-
x
20:00
-
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/22/2018 3:40:12 PM