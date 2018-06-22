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أمن الجيزة يضبط 19 متهمًا بحوزتهم 738 قرص مخدر و460 جرام حشيش

الجمعة 22/يونيو/2018 - 03:02 م
أمن الجيزة يضبط 19 متهمًا بحوزتهم 738 قرص مخدر و460 جرام حشيش
مديرية أمن الجيزة - ارشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء رضا العمدة نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 19 متهما في مجال قضايا المخدرات، ضبط بحوزتهم 460 جرام حشيش، 738 قرص مخدر بالإصافة إلى 20 جرام استروكس، 24 جرام هيروين، وذلك لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على الشارع الجيزاوي، وتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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