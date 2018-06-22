"القوى العاملة": تمديد إقامة الأرملة والمطلقة وأبنائهن لمدة عام بالإمارات‎

مددت دولة الإمارات العربية المتحدة، إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهن، لمدة عام في الدولة من تاريخ وقوع الطلاق أو وفاة الزوج، وذلك ضمن حزمة تسهيلات الإقامة الأخيرة التي اعتمدها مجلس الوزراء للزائرين والمقيمين بالإمارات.





وتلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي، أشار فيه المستشار العمالي ياسر عيد أن القرار نص علي منح الأرملة والمطلقة وأبنائهم إقامة لمدة عام من تاريخ وفاة الزوج أو وقوع الطلاق في الدولة ودون الحاجة لكفيل لضمان الإقامة وبما يمنحهم الفرصة لتعديل أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، والتأكد من قدرة الأسرة من إعالة نفسها والوفاء بالالتزامات المترتبة على فقدان رب الأسرة.



