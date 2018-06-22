وزارة الدفاع توضح حقيقة تورط عسكري في تهريب منظم 'عملية قرقنة'‎





أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه على إثر تورط رقيب يعمل بالقاعدة العسكرية ببوفيشة في تهريب أحد المفتش عنهم لضلوعه في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية انطلاقا من جزيرة قرقنة، يوم أمس الخميس 21 جوان 2018، بواسطة سيارته الخاصة أثناء تواجده في رخصة بمسقط رأسه بقرقنة، تؤكد الوزارة أن ما أتاه العسكري المذكور مخالف للقوانين العسكرية ولقواعد الإنضباط ولا يشرف الجيش الوطني، حتى وإن كان تصرفه هذا خارج إطار عمله صلب المؤسسة العسكرية.





كما أكدت وزارة الدفاع الوطني أنها لا تتسامح مع مثل هذه التصرفات المنفردة والمخالفة للقوانين والتي تمس من هيبة الجيش الوطني، وستحيل المعني بالأمر على مجلس التأديب كما ستقوم بتتبعه قضائيا.



