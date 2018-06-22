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جولة فنيه لفرقة رضا في إيطاليا والبحرين

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:31 م
جولة فنيه لفرقة رضا في إيطاليا والبحرين
إيناس عبد الدايم
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الفجر الفني
 
رشحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقة رضا للفنون الشعبية للمشاركة في الفعاليات الثقافية المصرية الايطالية المقام في الفترة من 27 يونيو حتى 2 يوليو حيث تقدم ثلاث حفلات بمدينتي روما وفيتربو كما تشارك الفرقة في مهرجان صيف البحرين " تلبية لدعوة هيئة البحرين للثقافة والاثار  بحفلين في الفترة من من 26 حتى 30 يونيو. 

يُذكر أن فرقة رضا أسسها الفنان محمود رضا بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقى على رضا والراقصة الأولى فريدة فهمى بمساندة استاذ الهندسة الدكتور حسن فهمى، قدمت أول عروضها فى أغسطس 1959، وفى عام 1961 أصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا كما كون الموسيقار على إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته وقام بتلحين أشهراستعراضاتها .
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