روسيا تعلن مفاجأة بشأن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"

كشف مصدر بمطار "بايكونور" الفضائي، عن أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجاري للصاروخ "سويوز-2-1 ب"، ليحمل القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A إلى المدار، نهاية العام الجاري.

المصدر الذي لم يعلن عن اسمه، قال لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، إن القمر الجديد، يجب أن يحل محل القمر المصري روسي الصنع EgyptSat-2 الذي فقد الاتصال به أبريل 2015.

بدورها أكدت شركة" إينيرجيا" للصناعات الفضائية الروسية، أن عملية تجميع القمر المصري الجديد، تجري وفقا للجدول المحدد، وسيتم إطلاقه في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، وأن تكلفة القمر الجديد ستصل إلى 402 مليون روبل.

وأعلنت شركة" إينيرجيا" في مايو 2016، أنها باشرت في تجميع القمر المصري الجديد، وستغطي كلفته بفضل التأمين المالي على القمر الضائع، مشيرا إلى أن قيمة الأعمال الجديدة الخاصة بالقمر تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وستكون نسبة القطع المكملة الروسية في القمر المصري الجديد أكبر مما كانت عليه في القمر المفقود.

وتم إطلاق EgyptSat-2 في 16 أبريل 2014 من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة الصاروخ "سويوز-او".



