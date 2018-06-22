تعرف على أولى مفاجآت "ألماس" لجمهورها في موسم الصيف (فيديو)





وتعد ألماس من أبرز الأصوات الإماراتية الصاعدة، والتي كونت قاعدة جماهيرية واسع ةالمدى فى وقت قياسي لم يتجاوز السنتين منذ بداية رحلتها الغنائية، وحفرت اسها بأشهر أغانيها "شسوى بيا" و"الله مايرضاها"، كما اقتحمت العام الماضي السوق المصري بأولى أغانيها باللهجة المصرية "بقيت كرهاك"، وأعقبتها مؤخرًا بثاني أغانيها المصرية "خارج حساباتي".





فاجأت المطربة الإماراتية ألماس جمهورها بإطلاق أولى أعمالها الغنائية لموسم الصيف "ألو ألو"، عبر فيديو كليب ليريكال، يعيدها للساحة الجماهيرية بعد قرابة شهرين فقك عن آخر أغانيها "خارج حساباتي".