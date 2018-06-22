محافظ الشرقية: تخصيص أرض ﻹقامة مدرسة للتعليم الأساسي في مشتول السوق

أصدر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، القرار رقم ٦٩١٤ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٢ قيراطًا، الواقعة بحوض العرب زمام ناحية المُنير مركز مشتول السوق؛ ﻹقامة مدرسة للتعليم الأساسي علي مساحة ١٢ قيراطًا، تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز، بناءً على موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.





وحدودها المحافظ كالآتي:- الحد البحري: أرض زراعية ، الحد القبلي: شارع يليه سكن الناحية، الحد الشرقي: أرض زراعية، الحد الغربي: قيد مياة يليه أرض زراعية.





ويأتي هذا القرار، بعد الإطلاع على قانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحتة التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ٦١٨ في ٧ / ٥ / 2018 على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 12 قيراطًا بحوض العرب زمام ناحيةً المنيّر -مركز مشتول السوق، وعلى كتاب مديرية الزراعة بالشرقية رقم ٣٦١٦ في ٢٩ /٣/ ٢٠١٨ والمرفق به معاينة الإدارة الزراعية بمشتول السوق في ١٨ /٣ /٢٠١٨، وعلى موافقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكتابها رقم ١٣١٧ رقم ١٧/٤/ ٢٠١٨ على إقامة المدرسة، وعلى كتابي رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق رقم ٩١٥ في 3 / 5 /2018 م، ٣٧٥ في 11 / 3 /2018 المرفق به صورة من عقد التبرع لصالح الوحدة المحلية بالصحافة.





وشدد محافظ الشرقية، على رئاسة مركز مشتول السوق، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية إتخاذ الإجراءات القانونية لنقل الملكية والترخيص لمنشأة تعليمية مع مراعاة الارتدادت القانونية طبقاً لأحكام القانون 119 / 2008، وتخصص قطعة الأرض المنوه بها في القرار لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.





ووجه الجهات المختصة، بتنفيذ القرار وفقا للصالح العام.



