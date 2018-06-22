السجن من 7 إلى 10 سنوات لـ22 متهما وبراءة 8 آخرين في "عنف المنيا"



كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية، بعد أن وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة الإخوان والتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

قضت المحكمة العسكرية في محافظة أسيوط، بالسجن من 7 إلى 10 سنوات على 22 متهما بالتورط في أعمال عنف وشغب داخل مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، خلال أحداث العنف التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة؛ فيما برأت 8 آخرين من نفس الاتهامات.وقال مصدر قانوني، إن الأحكام شمال معاقبة 17 متهما بحرق مجلس مدينة ملوي بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وبراءة 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة، وفي القضية الثانية قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على 5 مُدانين باقتحام قسم شرطة ملوي وبراءة 5 آخرين.