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تخفيف عقوبة المؤبد لـ12 متهمًا بالسجن 10 أعوام لتورطهم في أحداث عنف بالمنيا

الجمعة 22/يونيو/2018 - 01:26 م
تخفيف عقوبة المؤبد لـ12 متهمًا بالسجن 10 أعوام لتورطهم في أحداث عنف بالمنيا
السجن
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أحمد الخميسى
 
خفضت المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم، أحكاما بالسجن المؤبد لعدد 22 متهما للسجن ما بين 7 إلى 10 سنوات لتورطهم في أحداث عنف بمركز ملوى بالمنيا، فيما برأت 8 آخرين في اقتحام وحرق قسم شرطة ملوى ومجلس المدينة عقب عقده عدة جلسات بإعادة محاكمتهم.

وقال محامي المتهمين، إن المحكمة العسكرية، قضت بمعاقبة 17 متهما في حرق مجلس المدينة بالسجن حضوريا 7 سنوات لكل منهم فيما برأت 3 آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وفي قضية ثانية قضت ذات المحكمة بمعاقبة 5 متهمين حضريا بالسجن 10 سنوات لكل منهم فيما برأت 5 آخرين بينهما شقيقان لعدم كفاية الأدلة في قضية اقتحام قسم شرطة ملوى عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يذكر أنه تم القبض عليهم عقب إصدار أحكام بالسجن المؤبد غيابيا في عام 2015، وأعيدت إجراءات محاكمتهم في يناير 2017.
المزيد عن: نيابة محكمة مؤبد قضية حكم سجن أحداث عنف
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