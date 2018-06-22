ظهور "الأرنب بيري" في فيلم قصير ضمن فعاليات مهرجان آنسي الدولي

بعد إلغاء فيلم Larrikins للرسوم المتحركة فى عام 2017، ظهرت شخصية Bilby الأرنب الذى يدعى Perry، من خلال فيلم قصير تم عرضه في مهرجان آنسي الدولي للرسوم المتحركة في فرنسا.





وتدور أحداث الفيلم القصير حول شخصية بيري وهو يحاول حماية طائر صغير لطيف يدعى كايلي من أخطار المناطق النائية، بدون وجود حوار، ويحتوي الفيلم على كل من الحركة السريعة والشخصيات العاطفية، وقد كتب القصة القصيرة وأخرجها بيير بيريفيل، بالاشتراك مع جي بي سانس و ليرون توباز، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".





وكما أوضح توباز "بدأنا التفكير في كيفية تحويل القصة الحقيقة إلى فيلم قصير، حيث تعد البيئة التي ظهر فيها أخطر مكان للعثور على حيوان فروي لطيف، كان هذا بالفعل تباينا مثيرا للاهتمام، لذلك شغلنا كيف يمكننا أن نحكي قصة عن العلاقة بينه وبين الطائر، والتي استطعنا تحويلها إلى جزءًا من العائلة بالرغم من كونه بمفرده وإظهار محاولاته فى البقاء على قيد الحياة. "، واعتمد رواة القصص على خلق شخصيات مثيرة للمشاعر من دون حوار،"كانت الموسيقى مهمة للغاية لأنه لا يوجد حوار" كما قالت بيريفل.