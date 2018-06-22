غدا.. انطلاق امتحانات التعليم المفتوح بجامعة المنيا

أعلن الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن أكثر من 6500 دارس ودراسة سيؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 20172018 بنظام التعليم المفتوح بجامعة المنيا والذى يعمل بنظامى التعليم الإلكترونى المدمج، وبالنظام القديم، والتى تبدأ أعمالها اعتبارًا من السبت 23 من يونيه الجارى وتستمر حتى منتصف شهر يوليو القادم.



وأكد أبو المجد أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشيرًا بأنه تم الانتهاء من تجهيز اللجان والتشديد على المراقبين والملاحظين على العملية الامتحانية بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم، وعدم السماح لأى طالب دخول لجان الامتحانات بالهاتف المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش وذلك حرصًا من الجامعة على منع الغش وذلك بمنع مسبباته والحفاظ على سلامة سير العملية الامتحانية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.



وفي سياق متصل، أشار الدكتور "أبو المجد" بأنه سيتم إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى لامتحانات طلاب جامعة المنيا بكلياتها العشرين بدءً من الأول من يوليو القادم، باستثناء كلية الفنون الجميلة والهندسة والتى ستعلن بحد اقصى يوم 20 من يوليو لحين الانتهاء من تقييم مشاريع تخرجهم.



