ضبط 8 مستودعات بوتجاز بالإسكندرية لعدم إعلانهم الأسعار الرسمية الجديدة



كما تم ضبط المدعو "ع ع ع " سن 50 المدير المسئول عن مغسلة بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامة بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة بغرض بيعها بالسوق السوداء وضُبط عدد " 1000" لتر سولار مدعم، تحرر المحضر رقم 140072018 جنح قسم شرطة أول العامرية وجاري العرض علي النيابة.

" م ع ا " سن 35 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة كرموز، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ، تحرر المحضر رقم 58352018 جنح قسم شرطة كرموز وجاري العرض علي النيابة.

ا ا م سن 35 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ، تحرر المحضر رقم 93042018 جنح قسم شرطة ثالث المنتزه وجاري العرض علي النيابة.

ر خ ا سن 40 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ، تحرر المحضر رقم 93062018 جنح قسم شرطة ثالث المنتزه.. وجاري العرض علي النيابة، ا ع ص سن 30 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز.بدائرة قسم شرطة الدخيلة لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ، تحرر المحضر رقم 115612018 جنح قسم شرطة الدخيلة وجاري العرض علي النيابة.

ف ا ش سن 35 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة اللبان، لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ، تحرر المحضر رقم 562018 جنح قسم شرطة اللبان وجاري العرض علي النيابة، ي م ق سن 40 المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة المنشية لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المحددة طبقًا لقرار المحافظ.



تحرر المحضر رقم 75612018 جنح قسم شرطة المنشية وجاري العرض علي النيابة.

شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة تموينية مكثفة تستهدف المخابز ومستودعات بيع البوتجاز، لتحقيق الانضباط التمويني، عقب قرار رفع اسعار البنزين والسولار.في مجال ضبط المواد البترولية المدعمة تم ضبط كل من ا ي ع سن 45 المدير المسئول عن محل بدائرة قسم شرطة محرم بك، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال تجميع السلع البترولية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي وضبط كمية قدرها 900 لتر سولار مدعم، تحرر المحضر رقم 140052018 جنح قسم شرطة محرم بك وجاري العرض على النيابة.