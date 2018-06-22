أشرف زكي عن مهاجمي البعثة الفنية في المونديال: لن نتركهم وسنقاضيهم جميعًا (فيديو)

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه لن يسمح بتشويه أو إرهاب أو توجيه الإساءة لأي فنان، مؤكدًا أنه سيطرق بيد من حديد على كل من تجاوز في حق الفنانين، في إشارة منه للدور الذي يقدمونه لدعم الدولة، ومشاركتهم في الكثير من الحملات الإعلانية للمستشفيات والأماكن الخدمية.





وأضاف نقيب الممثلين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه يرفض إرهاب الفنانين بهذا الشكل، مؤكدًا أن النقابة ستقاضي كل من هاجم البعثة الفنية التي تم إرسالها لدعم المنتخب الوطني في مونديال روسيا.





وأوضح أن الوفد الفني لم يلتق لاعبي المنتخب نهائيًا في روسيا، حتى إنهم يستقلون فنادق مختلفة، متابعًا: «الفندق الخاص بالبعثة الفنية، فندقًا بسيطًا، ويختلف تمامًا عن فندق المنتخب، الذي لا نعلم اسمه حتى الآن».





وتابع أن الصور التي اُلتقطت للإعلامية بوسي شلبي، بجوار كعكة كبيرة ملصق عليها صورة محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، كانت في إحدى محال الحلويات بمطار القاهرة، وليس في الفندق الخاص بلاعبي المنتخب كما أُشيع عبر صفحات السوشيال ميديا.





وأوضح أن الوفد مكون من 10 فنانين، ذهبوا إلى مطار القاهرة سويًا فجر اليوم الذي يسبق مباراة مصر وروسيا، ليسافروا على متن طائرة ضمن حوالي 1540 راكبًا، ولكن بسبب تأخر الطائرة قرابة 5 ساعات، تم قضاء وقتًا طويلًا داخل المطار، وبالتالي التقط الوفد الكثير من الصور مع المظاهر الاحتفالية بالمونديال هناك، والتي تتواجد في كثير من الأماكن داخل مصر.





وأكد أن الوفد الفني لم يرَ لاعبي المنتخب سوى في الملعب مثلهم مثل باقي المشجعين، معبرًا عن استيائه من انتقادهم بهذا الشكل بعد الخسارة أمام روسيا، واستخدام صور قديمة للفنانين مع اللاعبين، من بينها صورة للفنان ماجد المصري، الذي لم يكن من ضمن البعثة الفنية من الأساس ولم يسافر إلى روسيا حتى كمشجع، بل اكتفى بالمتابعة من خلال إحدى الكافيهات من مصر كما أوضح الأمر عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام».





يأتي ذلك على خلفية انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، الأيام الأخيرة، وفد الفنانين المصريين الذي تم إرساله إلى موسكو لمساندة المنتخب الوطني في كأس العالم، بعد الخسارة أمام روسيا.



