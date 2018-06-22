نشاط مديرية الزراعة بكفر الشيخ خلال أسبوع



وأشار الى انه تم علاج مساحة القطن المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات لمساحة 40الف فدان من محصول القطن من دودة قارضة، وتربس،وكارس وجاسيد ووحفار وفقس ولطع، كما ه تم علاج مساحة الأرز المنزرع بجميع قطاعات المحافظة الزراعية من الآفات لمساحة 82الف فدان من محصول الأرز من " من الحشائش والدودة الدموية والريم والتبقع البنى، فضلًا عن تنظيم ندوتين إرشادية عن محصول القطن بمركزى "قلين ومطوبس"، كما تم عقد اجتماع تدريبي لأخصائي القطن بالمراكز خلال اسبوع



كما تم تم توزيع أكثر من51ألف طن سماد من أنواع مختلفة يوريا، ونترات، وفيرمكس نترات لقطاعات الائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي، والزراعة.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه يطمئن على توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية أولًا بأول حتى يتم تغذية المحاصيل الزراعية بالأسمدة اللازمة، مع التنبيه على توزيعها على أصحاب الحيازات الزراعية دون مجاملة أحد.



اضاف أنه قام بالمرور على مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز قلين-كفر الشيخ -الرياض-دسوق سيدي سالم، وأعمال المدارس الحقلية بعددا من المراكز.وتأكد من إنتظامها.



كما اعلن عن تسويق تسويق القمح على مستوى قطاعات المحافظة لــ "البنك المصرى الزراعى ـ شركة القابضة مطاحن ـ شركة القابضة صوامع"، أكثر من180ألف طن، كما استعراض الاجتماع عملية تسويق القمح والمتابعة اليومية لعملية توريد القمح والتغلب على أي مشاكل تواجه الفلاحين.



واوضح انه تم التطهير على مستوى قطاعات المحافظة الزراعية"المراوي " أكثر من58كيلو متر والمصارف لأكثر من71كيلو متر"خلال الايام الماضية.



كما تم إزالة ورد النيل والبوص من جوانب المصارف، وذلك لضمان توفير مياه الري لجميع الزراعات الصيفية ومنع تلوث هذه المصارف العمومية.



قال المهندس عبد الرافع احمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنه تم إزالة أكثر من 51 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف المراكز على مساحة لأقل من 3 أفدنة على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة.وأضاف عبد الرافع، انه شدد على التصدي بشتى الطرق لأي تعدي على الأرض الزراعية والإزالة الفورية في المهد وأي تعذر يتم الإتصال بالمديرية فورًا، مشددًا تكليفاته لمديرى الادارات الزراعية ومسؤلى حماية الاراضى بالتحرك الفورى وإزالة التعديات فى مهدها.أوضح وكيل وزارة الزراعة فى كفر الشيخ،انه يتابع موقف الازالات أولًا بأول مع الجهات المختصة حتى يتم التخلص من تنفيذ قرارات الازالة الصادرة منذ سنوات